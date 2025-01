L’Olbia pesca ancora oltralpe e dopo Abbas Diallo, ufficializzato ieri, ingaggia il mediano francese Eden Massouema. Lo comunica il club con una nota ufficiale.

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Eden Massouema, centrocampista classe 1997”, si legge nel comunicato di questo pomeriggio, che riporta i trascorsi del nuovo acquisto. “Comincia la sua carriera nel Csl Aulnay-sous-Bois, fino al 2015, per poi passare al Ja Drancy. Continua la sua esperienza in Francia passando al Paris Fc nel 2015. Nel 2017 – prosegue la nota – arriva al Dijon, in Ligue 1. Stagione 18/19 invece in prestito al Valenciennes Fc, in Ligue 2. Nel 2019 passa poi a titolo definito al Troyes, sempre in Ligue 2. Ultime due esperienze al Paris 13 Atl. e Ur La Louvière, squadra dalla quale arriva a Olbia. Questo il curriculum del 27enne franco-congolese. Benvenuto a Olbia Eden!”.

Come Diallo, anche Massouema sarà a disposizione del tecnico dei bianchi Zé Maria per la trasferta di domenica sul campo del Real Monterotondo, valida per la 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie D.

