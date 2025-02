Olbia saluta Ernesto Truddaiu. Lo storico capitano dell’Olbia, ex difensore e bandiera dei bianchi, è scomparso all’età di 65 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Tifoso dell’Olbia, di cui non perdeva una partita al “Nespoli”, Truddaiu viene omaggiato dall’Olbia Calcio attraverso i profili social: «La società Olbia Calcio 1905 esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Ernesto Truddaiu, storica bandiera del Club di cui è stato capitano e leader per tanti anni. La società tutta si stringe attorno alla sua famiglia ed ai suoi cari. Buon viaggio Ernesto».

In carriera Truddaiu ha indossato anche le maglie di Ternana, Nocerina, Cavese, Reggiana e Cosenza, che lo ricordano nel giorno del lutto come la sua amata Olbia.

© Riproduzione riservata