Fuori Lucarelli per scelta tecnica, dentro Islam, reduce dagli impegni con la Nazionale del Bangladesh: sono queste le novità nella lista dei convocati di Giancarlo Favarin per la gara di domani con la Flaminia Civita Castellana, di scena al Nespoli con fischio d’inizio alle 15.

Oggi l’allenatore dell’Olbia non ha potuto presentare la sfida valida per l’8ª giornata del campionato di Serie D perché la consueta conferenza stampa non c’è stata. “La decisione – fanno sapere dall’Olbia Calcio – è stata presa per consentire alla squadra di preparare con la necessaria serenità e concentrazione” la partita, alla quale i bianchi arrivano dopo un periodo di magra, in cui hanno raccolto un punto in tre gare. Nella stessa nota l’Olbia comunica che Budoni-Olbia del turno successivo si giocherà alle 15 e non alle 14.30 (orario ufficiale).

Da vedere come si arriverà al derby, con i giocatori pronti a tirare i remi in barca e a svincolarsi in molti casi a partire da lunedì qualora la situazione di incertezza societaria dovesse perdurare. In soldoni, se il passaggio di proprietà tra la SwissPro del patron turco Murat Yilmaz e l’imprenditore edile Roberto Sulas non dovesse concretizzarsi nelle prossime l’Olbia rischia di non avere una squadra da mandare a Budoni.

Il questo clima, tutt’altro che idilliaco, Ragatzu e compagni hanno preparato il match contro la Flaminia quinta della classe, che ha perso finora solo a Sassari contro il Latte Dolce. Domani, però, servirà la massima concentrazione, a prescindere da quello che succederà dopo.

I convocati

Portieri: Viscovo e S. Perrone.

Difensori: Buschiazzo, Cubeddu, Modesti, Moretti, M. Perrone, Petrone e Putzu.

Centrocampisti: Biancu, Islam, Lobrano, Mameli, Maspero, Saggia e Staffa.

Attaccanti: Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo e Ragatzu.

Olbia-Flaminia sarà diretta dall’arbitro Antonio Diella di Vasto; assistenti Federico Mucciante e Diego Alexander Huete Valdivia della sezione di Milano.

