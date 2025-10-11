Olbia Challenger, quattro sardi nelle qualificazioniAl via domani l'Atp125 sui campi del Tc Terranova
Al via domani, con il primo turno delle qualificazioni, l'Olbia Challenger, l'Atp125 sui campi del Tc Terranova.
Quattro i tennisti sardi nel tabellone cadetto.
L'algherese Lorenzo Carboni, accreditato della settima testa di serie, esordirà contro l'algerino Samir Hamza Reguig, mentre gli altri tre isolani, in gara grazie alle wild card, hanno pescato avversari di classifica importante.
Il giovane del circolo ospitante Daniel Frasconi è stato sorteggiato contro la testa di serie numero 1, il francese Clement Tabur, Leonardo Mazzucchelli (anche lui del Tc Terranova) contro il numero 4, il tedesco Christoph Negritu, Matteo Mura (Torres Tennis) contro il numero 5, lo slovacco Norbert Gombos.