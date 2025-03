Seconda vittoria consecutiva, 35 punti in classifica e 11 di vantaggio sulla zona retrocessione a cinque giornate dalla fine della Pool Salvezza della A2 femminile di volley.

Serata da incorniciare quella di oggi per la Resinglass Olbia, che batte l’Oro Cash Picco Lecco e ipoteca la conferma della categoria per la dodicesima stagione di fila. Il GeoPalace non tradisce la squadra di Dino Guadalupi, che nel palazzetto di casa piega 3-1 la formazione lombarda, a cui non basta la prova monstre di Giorgia Amoruso, che mette a terra 23 palloni, per strappare punti alle galluresi: l’Hermaea si impone con parziali 25-20, 25-22, 19-25, 25-15, e può festeggiare.

Bene le percentuali un po’ in tutti i fondamentali, mentre in termini realizzativi si distingue Piia Korhonen (19 punti); in doppia cifra anche Alice Trampus (15 punti) e il capitano, Laura Partenio (13 punti).

© Riproduzione riservata