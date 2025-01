Dal derby perso con l’Ilvamaddalena al derby vinto col Latte Dolce il passo è breve per l’Olbia, che fa suo il match del “Nespoli” per 3-2 in occasione della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie D ritrovando un successo che mancava da metà dicembre.

Partita folle tra galluresi e sassaresi, che dopo un primo tempo avaro di emozioni esplode nella ripresa, inaugurata dopo 11’ dal vantaggio dei padroni di casa firmato da Pani dagli sviluppi di un corner. La reazione ospite manda al tiro Loru, disinnescato da Rizzitano, che però qualche minuto dopo esce malissimo su Kone, che al 18’ pareggia i conti.

Tempo 4’ Sorgente la ribalta, ma prima della mezz’ora Staffa ripristina l’equilibrio di testa da angolo. Poi, nel recupero Costanzo s’inventa il colpo del kappaò, disegnando una traiettoria che dalla distanza beffa Marano per il definitivo 3-2, e al “Nespoli” al triplice fischio esplode la festa.

I 3 punti strappati al Latte Dolce, la migliore delle sarde sono per l’Olbia ossigeno puro, che le permette di issarsi a quota 19 in classifica. E di ricominciare a sperare.

