Dal derby (perso) con l’Ilvamaddalena al derby (da vincere) col Latte Dolce il passo è breve per l’Olbia di Zé Maria. Archiviato con una brutta sconfitta lo scontro salvezza con i cugini galluresi, domani al “Nespoli” i bianchi se la vedranno con i sassaresi, che con 26 punti in classifica sono l’unica formazione sarda di Serie D fuori dalla zona retrocessione.

«Sono 10 punti avanti a noi: gli manca un giocatore importante (Odianose per squalifica) ma sarà una partita difficile, anche perché quando si viene da due sconfitte di fila, in gare giocate peraltro malissimo, l’imperativo è rialzarsi subito», ha spiegato Zé Maria oggi presentando il match della 2ª giornata di ritorno. «Dopo la sconfitta con l’Ilva ci siamo confrontati con i ragazzi, e siamo tutti d’accordo che l’unico modo per uscire da questa situazione è lavorare molto e forte come facciamo in allenamento, e riportare quello che facciamo in allenamento la domenica in campo», ha detto ancora il tecnico dell’Olbia, scivolata al terzultimo posto a 6 lunghezze di distanza dalla zona salvezza.

«Non facciamo calcoli sui punti che mancano per salvarci: ragioniamo gara per gara, affrontando ogni partita come se fosse una finale mondiale per provare a conquistare più punti possibili del minor tempo possibile, e alla fine tireremo le somme. Ai ragazzi – aggiunge Zé Maria – chiedo attenzione nel non commettere gli errori che hanno spianato la strada all’avversario nelle ultime due gare, dove i gol li abbiamo regalati noi, e attitudine nel vincere le partite, mettendoci quella voglia che vedo in allenamento ma che molto spesso la domenica è mancata».

A proposito di ciò che manca, contro il Latte Dolce il tecnico brasiliano non potrà contare su De Grazia e Furtado, squalificati. Per non parlare dei rinforzi. Che non arrivano. «Domani avrò una panchina molto giovane, con ragazzi del 2008», svela l’ex Inter, consapevole che al “Nespoli” si affronteranno anche il miglior attacco, cioè quello del Latte Dolce (32 gol), e la peggior difesa, ovvero quella dell’Olbia (33 reti), del girone. Ma nient’affatto arrendevole. «Sono dell’opinione che in questo girone non ci siano squadre imbattibili, ma squadre che stanno attraversando un momento migliore del nostro: se vogliamo – conclude Zé Maria – possiamo dimostrare di non essere inferiori a nessuno».

Squadre in campo alle 14.30: Olbia-Latte Dolce sarà diretta da Simone Gambin di Udine.

