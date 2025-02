Il doppio turno casalingo dà alla Resinglass Olbia l’occasione di rifarsi con gli interessi dopo la sconfitta rimediata in trasferta dal Casalmaggiore al debutto nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley.

Domani al GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi affronterà la Clai Imola reduce dal successo al tie-break sulla capolista Trasporti Bressan Offanengo, mentre sabato sarà la volta della Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, sconfitta all’esordio dalla Imd Concorezzo. «Mi aspetto una reazione dopo la sconfitta di sabato scorso contro Casalmaggiore. Giochiamo in casa, abbiamo il pubblico dalla nostra parte e mi aspetto maggiore aggressività», interviene il capitano Laura Partenio presentando la prima delle due sfide, quella di domani con Imola.

«Vogliamo portare a casa dei punti. Contro Imola sarà dura, ma, come spesso accaduto nella prima parte di stagione, mi auguro che il fattore campo possa rappresentare un alleato in più dalla nostra parte», aggiunge la schiacciatrice dell’Hermaea, seconda in classifica con 26 punti e 5 di vantaggio su Imola, che arriva al GeoPalace a caccia del bis. «Olbia, come successo anche a noi, ha avuto parecchi alti e bassi nel corso di questa stagione. Andrà attaccata fin da subito senza lasciare che sviluppi le sue trame di gioco», spiega la centrale della Clai Imola Sofia Migliorini. «Hanno fatto tanti punti nella prima fase, dunque non sarà una partita semplice. Mi aspetto equilibrio in campo, e dovremo avere tanta pazienza avendo fiducia nelle nostre armi, ovvero ricezione e collegamento muro-difesa».

Squadre in campo al GeoPalace alle 20.30: arbitrano Giorgia Adamo e Matteo Mannarino, al video check Simone Manconi.

