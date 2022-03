Nuovo rinvio per l'Arzachena. Il derby con la Torres, che si sarebbe dovuto giocare al ‘Biagio Pirina’ questo sabato, è rinviato a mercoledì 6 aprile (ore 15). I biancoverdi, nell'ultimo giro di tamponi durante la sosta della Serie D, hanno avuto diversi positivi portando la società a chiedere il rinvio, accordato stamattina dalla Lega Nazionale Dilettanti. Già a metà gennaio la formazione allenata da Marco Nappi era stata costretta allo stop per il COVID-19, facendo slittare le partite contro Vis Artena (peraltro già un recupero) e Latte Dolce poi entrambe vinte 1-2.

Ripresa. Salta dunque il big match della venticinquesima giornata del Girone G, dopo la sosta dello scorso weekend. I rossoblù sono secondi in classifica a 48 punti, con gli smeraldini che inseguono a -2 (e in mezzo il Team Nuova Florida, che ha una partita in meno). Il ritorno in campo per l'Arzachena potrebbe comunque avvenire in tempi stretti: mercoledì 30 turno infrasettimanale, sempre in casa, con un altro derby contro il Muravera. Per questa partita, però, bisognerà attendere per capire se i componenti del gruppo squadra contagiati saranno nel frattempo guariti. Sfida tutta sarda nello stesso giorno per la Torres, che riceverà il rilanciato Carbonia al "Vanni Sanna".

