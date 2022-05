Ancora una vittoria per Gabriele Loy, laserista cagliaritano di lungo corso. Sul lago di Bracciano, in occasione della regata nazionale Laser Master Italia Cup – aperta ai timonieri dai trent’anni in su -, si è classificato al nono posto assoluto della flotta ILCA 6, imponendosi nella categoria Great Gran Master.

Loy, portacolori della Lega Navale Italiana di Cagliari, ha così tenuto testa a 75 partecipanti provenienti da tutta Italia, di cui 35 Laser Standard ILCA 7 e 40 Laser Radial ILCA 6, nell’arco di quattro dure regate in un campo di regata noto per i ripetuti salti di vento, difficili da interpretare.

Alla trasferta hanno partecipato altri due timonieri sardi, dello Yacht Club Cagliari: Antonio Cabras e Luca Naddei, rispettivamente ottavo (e terzo nella categoria Apprendisti) e quattordicesimo nell’ILCA 6.

