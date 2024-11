Prosegue a ritmi alti il cammino della Nuova Icom Selargius nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. Mercoledì (palla a due alle 17), le giallonere riceveranno al PalaVienna la Jolly Acli Livorno per il recupero della sesta giornata d'andata, originariamente rinviata per gli impegni della pivot giallonera Lea Favre con la nazionale svizzera.

Dopo il debutto vincente di sabato scorso contro la Cestistica Spezzina, il nuovo coach selargino Vasilis Maslarinos va alla ricerca di conferme da parte della sua squadra e cerca un successo che potrebbe permettere di lasciare le zone calde della graduatoria del Girone A.

Dall'altra parte ci sarà una formazione nettamente sconfitta nell'ultimo turno contro la capolista solitaria San Giovanni Valdarno, ma comunque protagonista di un buon inizio di stagione con 3 successi in 7 gare. Da tenere d'occhio in particolare le esterne Miccio e Botteghi.

«Livorno è un'ottima squadra con alcune individualità di spicco», fa notare la regista del San Salvatore Samira Berrad. «Hanno vinto contro Broni e perso all'ultimo contro la corazzata Sanga, quindi sicuramente verranno in Sardegna per portare a casa i due punti a tutti i costi. Noi dobbiamo essere pronte, lavorare duramente in palestra in questi due allenamenti che abbiamo a disposizione per migliorare alcuni aspetti tecnici e tattici, e soprattutto affrontare la partita di mercoledì con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto sabato. Aspetto il nostro caloroso, rumoroso e soprattutto numeroso pubblico anche durante la settimana».

© Riproduzione riservata