Si chiude in bellezza il 4° meeting Isola dell’Asinara, tappa del circuito nazionale open water della Fin, organizzato dall’Acquatic Team Freedom, in collaborazione con il comitato isolano Fin Sardegna. Andato in scena sabato e domenica, nel circuito marino del mare dello Scoglio Lungo, sul lungomare di Porto Torres, ha riscosso un notevole successo di pubblico.

L’italiano Pasquale Sanzullo, è salito sul gradino più alto del podio nella gara del miglio sprint, seguito Davide Marchello e Mario Sanzullo. Nel femminile la francese Océane Cassignol, campionessa del mondo a Budapest 2017 nella 5 chilometri a squadre, ha sbaragliato tutti, conquistando il primo posto. Al secondo posto si è classificata la tedesca di Augusta Leonie Beck, oro ai Mondiali di quest’anno svoltisi a Fukuoka (Giappone), seguita dalla brasiliana Ana Marcela Jesus Soares da Cunha.

Sulla spiaggia dello Scoglio Lungo due giornate di sport di alto livello, con la gara da due circuiti di 1500 metri ciascuno, tenutasi sabato mattina, e il circuito Miglio Sprint di domenica, con un giro nel campo di gara. Alla competizione di sabato hanno partecipato 102 atleti, di cui 50 agonisti e 52 master. Stessi numeri anche il giorno dopo con 57 agonisti e 45 master. Soddisfazione per il presidente regionale Fin Danilo Russu e per la presidente dell’Aquatic Freedom Silvia Fioravanti. A premiare i campioni il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas.

