In vista del prossimo campionato di A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia ingaggia Sophie Blasi: il libero bolognese, classe 2002, arriva in Gallura dopo un biennio alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, squadra con la quale ha conquistato la Coppa Italia nel 2022 e sfiorato la promozione in A1 quest’anno.

Figlia d’arte del compianto Andrea Blasi, protagonista della pallacanestro italiana tra gli anni ’80 e ‘90 con le maglie di Olimpia Milano e Fortitudo Bologna, con una breve parentesi alla Dinamo Sassari nella stagione 1997/98, Sophie ha mosso i primi passi all’Idea Volley Bologna, ma è cresciuta professionalmente tra l’Exacer Montale e la Millenium Brescia. Soprattutto, fino allo scorso ottobre giocava nel ruolo di schiacciatrice, diventando libero sotto la guida del coach Alessandro Beltrami.

«Sono felice di arrivare in Sardegna, terra in cui aveva giocato anche mio papà: ringrazio l’Hermaea per questa opportunità», dice la giovane giocatrice emiliana. »Sono convinta che col giusto atteggiamento ci potremo togliere delle soddisfazioni: il livello della A2 si sta alzando, ci sono tante squadre attrezzate, anche nella fascia media – aggiunge – ma vogliamo essere competitive e dare del filo da torcere a tutti».

