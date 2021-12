Arbus-Ilvamaddalena, giocata mercoledì pomeriggio a Sanluri per la quindicesima giornata di Eccellenza, per il momento non ha il risultato omologato. La partita è finita 0-0, ma la società ospite ha effettuato un preannuncio di ricorso portando così a rinviare la decisione. La questione riguarda la posizione di un giocatore dell'Arbus, sul fatto di avere o meno titolo di partecipare alla gara: si tratta di un atto dovuto, nei prossimi giorni si capirà se l'Ilvamaddalena andrà avanti chiedendo lo 0-3 a tavolino. Dal turno infrasettimanale squalificati per una giornata come calciatori i soli Juan Pablo Gutiérrez e Andrea Laconi del Ghilarza, con loro anche l'allenatore del Sant'Elena Cristian Dessì.

Il programma. Per la penultima giornata del girone d'andata di Eccellenza tutti in campo domenica alle 15. Tripla variazione di campo: Asseminese-Villacidrese si gioca al Comunale di Elmas, Bosa-Ferrini al Comunale di Bonorva e Guspini-Li Punti al Comunale di Mogoro. In programma anche Budoni-Porto Rotondo, Ghilarza-Sant'Elena, Ilvamaddalena-Castiadas, Monastir-Idolo, Nuorese-Arbus e Ossese-Taloro Gavoi. Mercoledì 15 il recupero Asseminese-Ossese (ore 15 a Elmas) e la conclusione di Castiadas-Budoni (ore 16, si riparte dall'81' sullo 0-0).

