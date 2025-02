Casalmaggiore, Imola, Pisa, Mondovì e Lecco: saranno queste le avversarie dell’Hermaea Olbia nella poule salvezza della A2 femminile di volley, al via sabato 15 febbraio con l’anticipo tra la formazione gallurese e il Casalmaggiore, terzultima nel Girone A al termine della regular season.

La trasferta lombarda inaugurerà la post season del campionato cadetto e insieme quella della squadra di Dino Guadalupi, che in 10 giornate tra gare di andata e ritorno lotterà per confermare la categoria conquistata nel 2014 contro le ultime cinque del Girone A.

Nella classifica della poule salvezza l’Hermaea parte seconda grazie a i 26 punti conquistati durante la stagione regolare nel Girone B, chiuso al settimo posto. In vetta c’è l’Offanengo, già avversario nel Girone B, con 30 punti, dietro Como (24 punti), Pisa e Imola (19 punti), Casalmaggiore (16 punti), Lecco (14 punti), Mondovì (11 punti), Concorezzo (10 punti) e Abruzzo Volley (5 punti). Retrocederanno in B1 le ultime quattro classificate alla fine della poule salvezza.

Le biancoblù partono avvantaggiate, ma Guadalupi invita la sua squadra a non abbassare la guardia. «La storia insegna che se non si affrontano le gare col coltello tra i denti rischi su tutti i campi, per cui nella poule salvezza servirà la stessa applicazione mostrata finora», sottolinea il tecnico brindisino, al quarto anno a Olbia. «Oltre alla conferma della categoria, da raggiungere prima possibile, mi piacerebbe tenere viva l’idea del miglioramento. Altrimenti si rischia di sedersi».

