In programma nel weekend i recuperi in attesa della vera ripartenza dopo lo stop della federazione per i troppi rinvii causati dal Covid. Sabato l'Airone Tortolì è attesa dal match casalingo contro l'Armundia Virtus Roma per il recupero dell'undicesima giornata di Serie B maschile. Il giorno dopo, sarà la VBA Olimpia Sant'Antioco, per il recupero della seconda giornata, a ricevere sul proprio campo la formazione romana, attesa da una due giorni di fuoco in Sardegna. Le altre sarde di volley dovranno aspettare al 12 febbraio per la ripresa dei rispettivi campionati.

B1 femminile. Capo d'Orso Palau, prima in classifica a punteggio pieno, attende ancora di giocare la prima gara del 2022. Tornerà in campo sabato 12 febbraio nel match interno contro Parella Torino.

B2 femminile. Aspetta il 12 febbraio anche la capolista San Paolo, che affronterà in trasferta la Fenice Roma. Il giorno è in programma anche il derby La Smeralda Ossi-Alfieri Ajò Energia, mentre la Corren Ghilarza riceverà la Pol. Dil. Talete.

B maschile. Detto dei recuperi di Tortolì e Olimpia, per le altre sarà un altro weekend senza pallavolo giocata. Sabato 12 febbraio si giocano i derby Sarroch-Airone Tortolì e VBA Olimpia Sant'Antioco-Cus Cagliari. Match casalingo per la Silvio Pellico contro l'Amin 21 K Roma 7 Volley.

