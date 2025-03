Nel Muay Thai brillano le stelle made in Sardinia. Nel corso dei Campionati Italiani e Trofeo Italia Federkombat, svoltisi al Palatorrino di Roma l'1 e il 2 marzo, l'Accademia Chang Peuk Gym di Selargius ha conquistato ben 10 medaglie, tra cui tre ori, tre argenti e quattro bronzi. Tanta soddisfazione per il tecnico Gianluca Carta, che nel suo passato sportivo ha conquistato il titolo di campione Europeo ed è stato titolare della Nazionale Italiana.

Tra le tre medaglie più prestigiose spicca in particolare quella di Matteo Spiga che, per il terzo anno di fila, si laurea Campione Italiano della sua categoria (Junior 1° serie 67 kg). Grazie al titolo conquistato ad inizio mese, riconferma la maglia della Nazionale Italiana con la quale ha partecipato lo scorso anno ai Campionati Mondiali di Bangkok. Quest'anno, sempre con la Nazionale, partirà invece per Abu Dhabi. Un giovane con tanta fame e voglia di fare, pronto a prendersi palcoscenici importanti, conquistando ring dopo ring.

Spiga ora dovrà concentrarsi per il prossimo incontro, che lo vedrà impegnato sabato 29 marzo al palazzetto di Uta per il Galà di Kickboxing e Muay Thai Uta Fight Contest 2025. L'avversario dello striker classe 2009 sarà Davide Cabiddu. I due si sono già affrontati in passato e Cabiddu ebbe la meglio ai punti. Per Spiga questa potrebbe essere una bella rivincita.

Ma l'Accademia non è solo orgogliosa di quanto ottenuto da Spiga. La soddisfazione della società è grande anche per gli altri ragazzi arrivati a medaglia: Chiara Bulla e Riccardo Sanna (oro); Mauro Mascia, Giada Toro e Alessandro Pia (argento); Simone Scialpi, Andrea Cordeddu, Diego Lobina e Andrea Deias (bronzo). Ora si torna in palestra, tutti pronti per proiettarsi già al prossimo appuntamento sportivo.

