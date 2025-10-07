È trionfo per il team Arkitano alla Sardinia Cup 2025, con Alessio Fois ed Erika Pinna che si aggiudicano il titolo assoluto al termine dell’ultima tappa, la II Granfondo del Leone, svoltasi sul tracciato Alghero–Fertilia.

La gara ha proposto due percorsi: una Point to Point di 43 chilometri con 1100 metri di dislivello, e una Short da 20 chilometri e 530 metri di dislivello.

A vincere la Point to Point è stato il veterano Alessandro Salis (Fancello Cicli), che ha letteralmente dominato la gara, chiudendo in 1h56’32” e staccando di quasi quattro minuti Giovanni Puggioni (Dueppi Cycling), secondo in 2h00’05”.

Alessio Fois (Arkitano), con il quinto posto finale, ha conquistato la maglia di leader della Sardinia Cup, strappandola proprio nell’ultima tappa al compagno di squadra Marco Serpi, giunto settimo.

In campo femminile, naffermazione per Raffaella Sarava (Olmedo Bikers) che ha chiuso in 2h23’54”, davanti a Erika Pinna (Arkitano), - 2h24’15” - che ha conquistato il titolo regionale, alle sue spalle Sara Murgia (Nurri Orroli) con il tempo di 2h26’52”.

I vincitori per categoria: Sara Murgia (Donne Junior) della Velo Club Sarroch, Erika Pinna (W1) dell’Arkitano, Monica Massa (Master) della Pulsar, Alessio Fois (Elmt) dell’Arkitano, Filippo Congiu (Junior) della Nurri Orroli, Marco Serpi (M1) dell’Arkitano, Alessandro Scanu (M2) della Masbike, Roberto Gulleri (M3) dell’Aquascan, Dobry Petr (M4) della Donori Team, Federico Argiolas (M5) della SBS, Giorgio Atzeni (M6) della Sc Cagliari, Gavinuccio Loriga (M7) della Fancello Cicli, Renato Moro Merella (M8/9) dell’Alghero Bike, Mauro Deriu (Open) del Guspini, Stefan Francesco Arapu (Allevi 1) della Nurri Orroli, Daniele Podda (Allievi 2) della Nurri Orroli, Daria Piana (Donne Allieve) dell’Arkitano, Fiamma Vacca (Esordienti Donne) della Nurri Orroli, Fabio Farinelli (Esordienti M) dell’Alghero, Lorenzo Mulas (Esordienti 2) della Nurri Orroli. La Pulsar ha vinto la classifica a squadre davanti a Nurri-Orroli e Sc Cagliari.

