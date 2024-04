Successo per Eros Piras nell’ottava edizione della “GF Pro Loco Donori”, gara “point to point” di mountain bike organizzata dalla Donori Bike Team e valida come seconda tappa della Sardinia Cup 2024. L’atletica della squadra di casa, la Donori Bike, ha chiuso i 40 chilometri con 1100 metri di dislivello positivo in un’ora 49 minuti e 18 secondi. Alle sue spalle, staccato di poco più di 4’, il fortissimo corridore della Karel Sport Sinnai che ha preceduto di 19 secondi Antonio Marongiu della Sardinia Bike School.

«C’è stata subito selezione dalla prima salita», racconta Maurizio Olla. «Siamo rimasti circa una decina di corridori. Piras e Pani prendono il largo pedalando ad un ritmo impensabile per tutti gli altri, nel gruppo inseguitore il più attivo è Federico Pero della SC Cagliari che aumenta il ritmo, lo seguo ed assieme scolliniamo con una trentina di secondi di vantaggio sul gruppetto che si è leggermente attardato. Durante la lunga discesa e il successivo falsopiano a salire con Pero lo affrontiamo di comune accordo cercando di andare regolari. In quel frangente rientriamo su Pani che avanza con fatica probabilmente pagando il ritmo iniziale ed il caldo. Piras, irraggiungibile, è solo in prima posizione. A quel punto affrontiamo la lunga discesa prima su strada larga e poi single track che ci porta a concludere il primo anello passando sotto l’arco d’arrivo. In quel momento mi accorgo che Marongiu e Serpi si stanno avvicinando, Federico Pero a questo punto mi pare un po’ stanco, affrontiamo per la seconda volta la salita iniziale e Marongiu ci raggiunge aumentando bruscamente il passo. Pero cede mentre io seguo Marongiu ed a metà salita passo davanti. Scollino per primo con pochi secondi di vantaggio e negli ultimi chilometri praticamente quasi tutti di discesa con qualche strappetto riesco a staccare Antonio ed arrivo solo al traguardo in seconda posizione staccato di più di quattro minuti da Eros Piras che ha vinto distruggendo la concorrenza. Quella di Piras», chiude Olla, «è stata una grandissima prestazione. Merita tutti i complimenti».

Piras è anche il leader della generale dopo le due tappe (Pula e Donori) con 1230 punti seguito da Marco Serpi (Arkitano) con 1030 punti e Antonio Marongiu con 980 punti. Quarti Maurizio Olla con 950.

Nella categoria femminile vittoria per la giovanissima Sara Murgia della Veloclub Sarroch (2:27:52) che ha preceduto Raffaele Saravo (Olmedo Bikers) di circa un minuto e Valentina Murgioni della Nurri-Orroli Mtb. Nella classifica a squadra primo posto per la Pul.Sar davanti a Sc Cagliari e Nurri-Orrili Mtb.

