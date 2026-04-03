Vigilia di Pasqua dedicata alle due ruote a Donori dove, domani, è in programma il Trofeo Collu “4ª XC” e la 5ª tappa del challange “Biccius Bike”. La gara, organizzata dall’associazione sportiva “Donori Bike”, si svolgerà nella pineta comunale. Il ritrovo dei partecipanti, per la verifica delle tessere, è fissato alle 13.15 al campo sportivo comunale.

Alle 14.45 è prevista la partenza delle categorie giovanili (esordienti e allievi) mentre alle 15.45 sarà il turno delle élite/masters. Alle 17.15 le premiazioni. Il percorso si snoderà su un tracciato di circa 5 km caratterizzato da continui saliscendi.

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, dalle 13 alle 18.00 sarà istituito il divieto di transito ai veicoli nel tratto di Bia Beccia, tra viale Europa e Via Deledda, e nelle strade campestri di Muxioni, Corrali, Loconca Canali e Is Argioleddas.

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