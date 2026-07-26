Buona la prima per il Lebonski Park, che col live show di Salmo debutta ufficialmente sulla scena dell’intrattenimento in Sardegna. Ieri sera ad Arzachena 20mila persone hanno partecipato all’evento che ha inaugurato il parco tematico allestito nell’ex galoppatoio, già testato con successo a Milano.

Il “Park” ha iniziato ad animarsi nel primo pomeriggio, quando i fan del rapper olbiese, turisti e semplici visitatori sono arrivati da tutta l’Isola attirati dalle attrazioni extra musica come la torre panoramica, i giochi, il percorso giurassico con dinosauri animatronici e l’area Saboré, il cosiddetto “giardino dei sapori” pronto a offrire agli avventori cibi tipici della tradizione, vino e birra artigianale in attesa dello show.

Poi, preceduto da Scar, Shari e i Good Intention, alle 22 Salmo ha fatto il suo ingresso in scena infiammando il Lebonski ParK: in scaletta (tra le altre hit) “On Fire”, “Stai zitto”, “Russell Crowe”, “Neurologia”, “1984”, “Papparapà”, “Bounce”, “Daytona” e “90 Min”, e l’omaggio ai Barritas con “Gambale twist”. Ciliegina sulla torta l’esibizione degli special guest Gabry Ponte, Nitro, Noyz Narcos e Centomilacarie.

Archiviato il live di Salmo, nato Maurizio Pisciottu, il Lebonski Park riaprirà i battenti dal 31 luglio al 23 agosto come parco divertimenti aperto a tutti.

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