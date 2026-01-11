Monastir, rimonta da applausi: 2-2 in extremis sul campo del MontespaccatoAl 94’ il pari di Corcione, i sardi erano sotto di due gol
Grande pareggio in extremis del Monastir sul campo del Montespaccato, nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, girone G. Sotto di due reti, la formazione allenata da Marcello Angheleddu riesce a rimontare i laziali e conquista un punto di straordinaria importanza.
I padroni di casa partono con grande intensità e sbloccano il risultato al 13’ grazie a una splendida punizione di Vitolo. Passano appena quattro minuti e il Montespaccato trova il raddoppio: Putti svetta di testa e batte l’estremo difensore ospite.
Nella ripresa il Monastir cambia passo. Al 33’ Aloia accorcia le distanze riaprendo la gara, dando fiducia ai suoi che aumentano la pressione e mettono alle corde l’avversario. In pieno recupero, al 49’, arriva il meritato pareggio: Corcione lascia partire un gran tiro dalla distanza che si insacca sotto l’incrocio dei pali, fissando il risultato sul definitivo 2-2.