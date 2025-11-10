Giù il cappello di fronte al Budoni capace di vincere due gare consecutive fuori casa: ha vinto per 1-0 sul campo del Montespaccato e nell'anticipo di sabato con lo stesso risultato al terreno del Monterotondo.

Sei punti che fanno volare la squadra di Raffaele Cerbone al quinto posto col Valmontone a quota 18 punti. La prima fra le sarde grazie anche ai punti persi in casa ieri dalla Cos contro il Montespaccato: la squadra di Loi, in vantaggio di due gol, non solo si è fatta raggiungere allo scadere ma ha anche rischiato grosso in fase di recupero. Due punti comunque persi. Lo stesso Olbia non è andato oltre il pareggio sul campo del Cassino, ultimo in classifica. Non riesce piiù a vincere il Monastir anche se ieri l'avversario, la Scafatese, è la capolista del girone. Bene il Latte Dolce vittorioso sull'Albalonga. Tirando le somme, la squadra del momento è proprio quella del Budoni: un momento magico per Raffaele Cerbone e i suoi ragazzi. Un tecnico che a Budoni è di casa e che sta dimostrando di essere non solo di grande esperienza, ma anche di saper ottenere il massimo dalla sua squadra, tra l'altro scesa in campo a Monterotondo in formazione rimaneggiata.

