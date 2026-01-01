Promozione girone A, ultimo turno dell’andata: sfida a tre per il titolo d’invernoA contenderselo sono Castiadas, Guspini e Villacidrese
Ultima giornata del girone di andata nel girone A di Promozione, in programma domenica alle 15, con il titolo di campione d’inverno ancora da assegnare. A contenderselo sono Castiadas, Guspini e Villacidrese.
In testa, appaiate, Castiadas e Guspini. I biancoverdi guidati da Bebo Antinori ospitano l'ostico Jerzu, in piena lotta per la salvezza, deciso a strappare punti preziosi. Trasferta sulla carta favorevole per il Guspini, impegnato sul campo del fanalino di coda Ovodda, reduce però dal successo ottenuto nell’ultimo turno dell’anno proprio contro il Jerzu.
A una sola lunghezza dalla vetta c’è la Villacidrese, probabilmente la squadra più in forma del momento, che davanti al proprio pubblico riceve il Samugheo, in cerca di continuità.
Turno casalingo anche per il Terralba di Daniele Porcu, quarto in classifica a tre punti dalla vetta, che affronta la Freccia Parte Montis, penultima insieme al Tonara, in una gara da non sottovalutare.
Sfida dal peso specifico diverso quella tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Pirri. I padroni di casa, allenati da Miro Murgia, sono in piena corsa per un posto nei playoff, mentre i rossoblù vivono un momento complicato, scivolati in zona playout anche a causa dei numerosi pareggi collezionati (ben nove).
Trasferta insidiosa per l’Arborea, attesa sul campo dell’Atletico Cagliari, mentre a Oristano va in scena Tharros–Selargius, confronto tra due formazioni giovani che stanno disputando un campionato più che positivo.
Punti pesantissimi in palio, infine, negli scontri che riguardano la parte bassa della classifica: Cus Cagliari–Uta e Baunese–Tonara, match che potrebbero incidere in maniera significativa sugli equilibri della zona salvezza.