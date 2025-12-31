Calcio regionale: le modifiche a orari e campi di gioco dall'Eccellenza alla Prima categoriaI cambi per problemi agli impianti di illuminazione e campi non disponibili
Modifiche al programma di alcune gare del 4 gennaio nei campionati dilettanti. In Eccellenza, Nuorese- Ferrini Cagliari a causa dei problemi presenti sull’impianto di illuminazione dello Stadio Frogheri di Nuoro, verrà disputata alle ore 14,30. La gara Santa Teresa Gallura-Sant’Elena Calcio sempre del 4 gennaio, causa problemi presenti sull’impianto di illuminazione, e per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore 14:30.
In Prima categoria, Fonni-San Marco Cabras del 4 gennaio la gara a margine, per accordo fra le Società, viene posticipata a martedì 6 gennaio alle 16. La gara Villamassargia-Atletico Masainas del 6 gennaio, a causa l’indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo comunale di “Narcao”.