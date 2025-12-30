Il mercato dei dilettanti: il brasiliano Guimaraes allo JerzuDal Sant'Elena l'Atletico calcio ha tesserato il terzino Emanuele Secci
Dopo l'arrivo dell'attaccante Umberto Festa, lo Jerzu, impegnato nel campionato di Promozione, ha ingaggiato un altro bomber, il brasiliano Carlos Da Silva Guimaraes, 31 anni che arriva dal Lauras in Prima categoria. Dal Sant'Elena, l'Atletico calcio ha tesserato il terzino Emanuele Secci.
Il mercato invernale è in continuo movimento con gran parte delle squadre dall'Eccellenza alla Seconda categoria impegnate a rafforzare i propri organici: chi per puntare sulla salvezza, chi per vincere i rispettivi campionato o magari per puntare ai playoff.