Pausa natalizia anche nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Vacanze che dureranno un solo weekend, almeno nel girone Sud, con le prime partite della 12sima di andata fissate per il 4 gennaio. Al Nord, invece, si tornerà in campo tra il 10 e l’11 gennaio (recuperi permettendo).

Sud. Il 2025 si è chiuso con l’Azzurra Oristano in testa alla classifica. Gli oristanesi comandano con una vittoria di vantaggio sulla diretta inseguitrice, Cagliari Basket. I cagliaritani, però, sono gli unici ad aver superato la capolista, in casa, per 82-90 (dopo un supplementare). Alle spalle percorsi di altissimo livello quelli fatti da Carloforte (terzo) e Serramanna (quarto). Pronte a inserirsi nella lotta per le prime posizioni anche le squadre che fanno parte del gruppo delle quinte, composto da CUS Cagliari, Condor Monserrato e Genneruxi. La classifica generale dopo l’11sima giornata di andata: Azzurra Oristano (11) 20 punti; Cagliari Basket (11) 18; Carloforte (10) 16; Serramanna (9) 14; CUS Cagliari (9), Condor Monserrato (10) e Genneruxi Cagliari (10) 12; Basket Iglesias (8) e La Casa del Sorriso (10) 10; Settimo 2023 (11) 8; Antonianum Quartu (8) 6; Primavera Gonnosfanadiga (8) 4; Beta (8), Carbonia (5) e Marrubiu (10) 2; Il Gabbiano (10) 0.

Nord. In vetta ai due gironi settentrionali si sono formate due coppie di battistrada.

Nel girone A Masters Sassari e Sennori comandano la classifica. In pareggio anche il conto degli scontri diretti vinti (Sennori si impone all’andata per 65-68, Masters al ritorno per 69-82), con leggero vantaggio sassarese nella differenza canestri totale tra i due incontri.

Nel girone B guidano Macomer 2.0 e Shardana. Anche in questo caso scontri diretti in pareggio (72-79 per Shardana all’andata e 58-76 per Macomer 2.0 al ritorno) e unica differenza che vede Macomer con una gara in meno giocata.

Le classifiche dopo la terza giornata di ritorno. Girone A: Masters Sassari (10) e Sennori (10) 16 punti; Arzachena Basket (10) e Mercede Algheo (10) 12; Virtus Olbia (10) 10 punti; Olimpia Olbia (9) e Accademia Olmedo (9) 6; Nova Pallacanestro La Maddalena (10) 0. Girone B: Macomer 2.0 (9) e Shardana Basket (10) 16 punti; Dinamo 2000 (10), CMB Porto Torres (10), S. Elene (9) e Ghilarza (10) 10; Pallacanestro Nuoro (8) 4; Ichnos Nuoro (10) 0.

