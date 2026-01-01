Il 4 gennaio la Serie D Girone G torna in campo. Alle 14.30, l’Olbia ospita l’Albalonga: un match - il primo delle sarde nel 2026 - che vede i bianchi, reduci dall’ennesimo ribaltone stagionale con l’addio al 30 dicembre dell’allenatore Giancarlo Favarin, desiderosi di ripartire con un risultato utile in casa. La squadra sarda, a secco di vittorie da otto turni e che non ottiene un successo al “Bruno Nespoli” dal 19 ottobre scorso, è scivolata nella zona playout e punta ad allontanarsi dalla zona calda del tabellone. In panchina andrà l’allenatore dei portieri, Fabrizio Carafa. L’Albalonga, formazione laziale con cinque punti in più dei bianchi, è reduce da cinque sconfitte di fila lontano da casa.

Nel frattempo è stato confermato per il 6 gennaio il derby tra Latte Dolce e Costa Orientale Sarda.

Slitta all’Epifania anche Monastir-Budoni (ore 14.30), uno degli appuntamenti che più catalizza l’attenzione delle tifoserie isolane. Il Monastir ha chiuso un anno più che positivo con un punto nelle ultime due partite di campionato, passando dall’ottimo pareggio con la Nocerina al 2-2 all’ultimo turno prima della pausa con la sconfitta 1-2 contro la Palmese.

Il Budoni, dall’altra parte, arriva alla gara con una posizione di classifica di rilievo: dopo un brillante filotto di cinque vittorie consecutive, i galluresi però nelle ultime tre gare del 2025 hanno raccolto un solo punto, interrompendo la striscia positiva ma restando comunque tra le principali protagoniste del girone.

© Riproduzione riservata