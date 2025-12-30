Alessio Murgia della Costa Orientale Sarda è il re degli assist del girone G di Serie D. Il centrocampista gialloblù sta disputando una stagione di altissimo livello, rivelandosi uno dei grandi protagonisti del campionato. Un colpo importante quello messo a segno dalla società guidata da Francesco Loi.

Giocatore di grande classe, Murgia agisce in mezzo al campo dirigendo il gioco con personalità. Dotato di ottima tecnica, si distingue anche per il grande contributo nella fase difensiva: qualità e quantità al servizio della squadra.

In questa prima parte di stagione ha collezionato sei assist e cinque reti, numeri che certificano il suo ruolo centrale nell’ottimo cammino dei sarrabesi-ogliastrini. Classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Prima di approdare alla Cos ha vestito la maglia del Fasano, oltre a quelle di Olbia, Budoni, Sanremese, Carbonia, Aprilia e Licata.

Murgia condivide il primato degli assist nel girone con Rocco Casiello, Karim Laribi, Luigi Buono e Domenico Maggio. A quota cinque assist c’è l’ex gialloblù Giacomo Santoro, mentre con quattro figura Pietro Ladu, altro ex Cos.

Nel frattempo, la società sarda avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Alessio Rossi, classe 2003, protagonista in questa prima parte di stagione con il Sora. Rossi è cresciuto nei settori giovanili di Empoli, Foggia e Prato.

