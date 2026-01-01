In Eccellenza, domenica (ore 15) turno ricco di spunti e incroci interessanti con sfide importanti sia nella corsa ai vertici sia nella lotta per la salvezza.

L’Iglesias (28 punti), appaiata in vetta con Ilvamaddalena e Nuorese, è impegnata sul campo del Calangianus, formazioneche naviga a metà classifica ma sempre ostica tra le mura amiche. I minerari cercano continuità per difendere il primato.

La Nuorese va invece a caccia di conferme contro la Ferrini, con i barbaricini che vogliono restare in vetta e gli ospiti alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Al “Frogheri” si parte alle 14.30.

Grande equilibrio si preannuncia a Ossi, dove l’Ossese, ancora imbattuta in campionato, riceve l’Ilvamaddalena, una delle squadre più continue del torneo.

Sfida di grande fascino a Buddusò, dove i padroni di casa, reduci da tre sconfitte casalinghe, ospitano il Tempio, quarto in classifica a quota 27 punti e deciso a rimanere agganciato al treno di testa.

Altro match di alto livello è quello tra Lanusei e Atletico Uri. Gli ogliastrini, sesti con 25 punti, affrontano una delle difese più solide del campionato. L’Uri punta a rientrare nel gruppo delle prime.

Sfida importante anche a Carbonia, con i biancoblù, ottavi a quota 21, che ospitano il Tortolì, in crescita e desideroso di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.

In chiave salvezza, riflettori puntati (alle 14.30) su Santa Teresa–Sant’Elena, con i padroni di casa che cercano punti pesanti per risalire la classifica, mentre i quartesi sono chiamati a reagire per non perdere ulteriore terreno.

Chiude il programma la gara tra Villasimius e Taloro Gavoi, due squadre appaiate a quota 16 punti e desiderose di dare una svolta alla propria stagione. Nei sarrabesi esordio in panchina per Sebastiano Pinna, subentrato a Antonio Prastaro.

Una giornata che si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato, con una classifica cortissima e tanti verdetti ancora da scrivere.

