Calcio a 5: a Quartu le final four di Coppa Italia di Serie C1 maschile e serie C femminileLe finali si disputeranno il 4, 5 e 6 gennaio 2026 al Pala Beethoven
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sabato 3 gennaio alle ore 10.30 all'ex convento in Piazza Asuni a Quartu Sant’Elena, verranno presentate le final four di Coppa Italia di Serie C1 maschile e serie C femminile di calcio a 5 organizzate dal Comitato Regionale Sardegna e dalla Delegazione Calcio a 5. Le finali si disputeranno il 4-5-6 gennaio 2026 al Pala Beethoven di Quartu, col seguente calendario.
Domenica 4 gennaio, ore 10 raduno Rappresentativa femminile; alle 11.30 raduno rappresentativa Under19. Ore 16 Prima semifinale maschile Atletico Sestu – Fanni Futsal Sassari; ore 19, seconda semifinale maschile C’è chi ciak Serramanna – Villacidrese Calcio. Lunedi 5 gennaio 2026: ore 14.30 raduno Rappresentativa Under15; ore16.15 raduno Rappresentativa Under17; ore 18.30 prima semifinale femminile Decimoputzu - Monastir, ore 20.45 seconda semifinale femminile Quartu Futsal – Maracalagonis; Martedi 6 gennaio, ore 15 finale Coppa Italia Maschile; ore 18 finale Coppa Italia femminile; ore19.30, le premiazioni.