È stato posticipato al 6 gennaio alle 15 il derby tra Latte Dolce e Costa Orientale Sarda. Una sfida tra due formazioni in ottima salute, entrambe capaci di chiudere l’anno con una vittoria, peraltro arrivate in altrettanti derby.

I sassaresi hanno superato il Budoni, mentre gli uomini di Francesco Loi si sono imposti sul campo dell’Olbia. In classifica le due squadre sono divise da appena due punti, con la Cos attualmente al sesto posto.

Si preannuncia quindi una partita equilibrata e aperta a qualsiasi risultato. All’andata, disputata a Tertenia, il match si era concluso a reti inviolate.

