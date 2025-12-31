Ottima esperienza e risultati di rilievo per le squadre giovanili del CUS Cagliari Volley, protagoniste alla Moma Winter Cup di Modena, uno dei tornei giovanili di pallavolo più prestigiosi del panorama nazionale e internazionale. La manifestazione, organizzata dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, ha visto la partecipazione di 228 squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero. A rappresentare i colori cagliaritani sono state l’Under 16 femminile e l’Under 17 maschile, entrambe capaci di vivere un’esperienza di alto livello tecnico e formativo.

Risultato di grande prestigio per l’Under 16 femminile, che ha chiuso il torneo al 13° posto su 52 squadre, ottenendo una delle migliori prestazioni di sempre per il club in una competizione di questo livello. Nel girone di qualificazione le ragazze del CUS Cagliari hanno chiuso al secondo posto, affrontando avversarie di grande valore: sconfitta contro CTT Conad Monsummano (0-2, 14-25 14-25), vittoria netta contro Coop Blu Parma (2-0, 25-14 25-15) e successo al tie-break contro Embarcadero Fammila Salerno (2-1, 25-12 19-25 15-11). Nei sedicesimi di finale arriva un’altra importante vittoria contro Pallavolo Portogruaro (2-1, 23-25 25-21 15-8), prima dello stop agli ottavi di finale contro le forti ragazze del Mc Restauri School Perugia, che si impongono 2-0 (25-15 25-18), negando l’accesso tra le prime otto. Nella fase di classificazione dal 9° al 16° posto, il CUS Cagliari perde al tie-break contro Volley Friends Roma (19-25 27-25 7-15), ma si riscatta nell’ultima gara superando Montebelluna Volley (2-1, 25-20 23-25 15-11), conquistando così la 13ª posizione finale.

Più complesso il percorso dell’Under 17 maschile, che conclude la competizione al 35° posto. Inseriti in un girone di qualificazione molto impegnativo, i ragazzi affrontano Pallavolo GS Agliatese (0-2, 21-25 19-25), Volley Prato (0-2, 20-25 23-25) e Pallavolo Modena (0-2, 17-25 16-25), chiudendo il girone all’ultimo posto. Nel tabellone per le posizioni 33°-40°, il CUS Cagliari ottiene una vittoria contro Volley Vercelli (2-1, 25-12 23-25 15-6), seguita dalla sconfitta contro Billa Volley Milano (0-2, 25-19 25-22). Nella finale per il 35°-36° posto, arriva però un successo combattuto al tie-break contro Volley Vittorio Veneto Milano (2-1, 19-25 25-7 15-13).

«Esperienza molto positiva per entrambe le squadre, che continuano a mettere in valigia importanti occasioni di crescita personale e di gruppo, in vista del girone di ritorno dei campionati territoriali», hanno detto i dirigenti cussini.

La Moma Winter Cup si conferma così un passaggio fondamentale nel percorso di formazione degli atleti e delle atlete del CUS Cagliari Volley, pronti ora a riversare quanto appreso sui campi dei campionati ufficiali.

© Riproduzione riservata