

Andrea Girseni della Freccia Parte Montis conserva la leadership nella classifica dei migliori del girone A di Promozione. Il giocatore della formazione di Mogoro, tornata pienamente in corsa nella lotta salvezza, ha raggiunto quota 23 punti, confermandosi al vertice.

Alle sue spalle resta apertissima la sfida: Alberto Usai, centrocampista del Selargius, e Andrea Sanna, attaccante del Terralba, salgono a 22 punti, mantenendosi a una sola lunghezza di distanza. Perde invece terreno Edoardo Sedda, fermo a quota 21.

Avanzano a 20 punti Mirco Carboni (Castiadas), Daniel Bilea (Ovodda), Gino Noli (Tonara) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia), protagonisti di un turno positivo che li rilancia nelle posizioni di vertice.

Situazione completamente diversa nel girone B, dove regna il massimo equilibrio: sono addirittura sei i giocatori in testa con 18 punti. Ai già presenti Gavino Molozzu (Atletico Bono), Santiago Mateucci (Coghinas), Federico Pireddu (Li Punti) e Oscar Kevin Foddai (Thiesi) si sono aggiunti Mattia Asara (Castelsardo) e Marcelo Gavim Bruno (Macomerese), rendendo la corsa al primato ancora più incerta.

Subito dietro, a quota 17, si forma un gruppo di quattro inseguitori: Predrag Radovanovic (Coghinas) viene raggiunto da Diego Barboza (Alghero), Edoardo Donati (Arzachena) e Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese), pronti ad approfittare di qualsiasi passo falso.

Classifiche

Girone A

23 punti: Andrea Girseni (Freccia P.M.).

22 punti: Alberto Usai (Selargius); Andrea Sanna (Terralba Bellu).

21 punti: Edoardo Sedda (Ovodda).

20 punti: Mirco Carboni (Castiadas); Daniel Bilea (Ovodda); Gino Noli (Tonara); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

19 punti: Emanuele Nenna (Calcio Pirri).

18 punti: Matteo Mandis (Freccia P.M.); Marco Gianoli (Tharros).

17 punti: Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

16 punti: Angelo Marci (Guspini); Gian Marco Trogu (Tonara).

15 punti: Matheus Leite Mendes (Baunese); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

14 punti: Manuel Littera (Atl. Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Gianmarco Paulis (Villacidrese).

13 punti: Daniele Orro (Arborea); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Emiliano Fernandez (Samugheo); Stanislao Lepore (Selargius); Nicola Orrù (Tharros).

Girone B

18 punti: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Mattia Asara (Castelsardo); Santiago Mateucci (Coghinas); Federico Pireddu (Li Punti); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

17 punti: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Predrag Radovanovic (Coghinas); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese).

16 punti: Domenico Saba (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atl. Bono 6).

15 punti: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Antonio Mossa (Luogosanto).

14 punti: Antonino Piriottu (Atletico Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Luca Barone (Luogosanto); Gonzalo Ferro (Ozierese).

13 punti: Joel Baraye (Alghero); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Andrea Zinellu (Li Punti); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Antonio Fantasia, Nahuel Mendez (Ozierese).

12 punti: Agustin Meli (Coghinas); Pietro Tanca (Usinese).

11 punti: Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Antonio Masala (Campanedda); Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Salvatore Apeddu (Ozierese); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

© Riproduzione riservata