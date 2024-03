Nel girone A di Promozione, riprende a far punti Nicolò Agostinelli (Guspini). Per il giocatore biancorosso è arrivato il quindicesimo voto. Mantiene la lascia soltanto il suo compagno di squadra Daniele Pilosu che ha centrato il quattordicesimo punto. A quota tredici Fabio Argiolas (Selargius) e Federico Corda (Calcio Pirri) sono stati agganciati da Giacomo Chessa (Castiadas), Nacho Prieto (Idolo), Stanislao Lepore (Selargius) e Gianluca Marongiu (Villamassargia). Dieci i voti del bomber Mauro Ragatzu (Monastir), che contro l’Atletico Cagliari ha siglato una doppietta raggiungendo quota ventisei.



Nel girone B, Andrea Usai (Lanteri) e Emanuele Fini (Stintino) restano in cima alla speciale classifica con diciotto punti. Si avvicina Stefano Mereu (Alghero) che, votato dal tecnico della Nuorese, Antonio Prastaro, è salito a diciassette punti. Sedicesima preferenza per Davide Barattelli (Tuttavista). Stabili a quindici Alessandro Manca (Abbasanta), Fabio Cocco (Nuorese) e Domenico Saba (Usinese). Il nuovo capocannoniere (18 reti) Ezequiel Franchi (Alghero), anche lui giudicato tra i migliori da Prastaro, sale a quattordici in compagnia di Joel Baraye, anche lui dell’Alghero, e Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta).

GIRONE A

15 PUNTI

Nicolò Agostinelli (Guspini)



14 PUNTI

Daniele Pilosu (Guspini)



13 PUNTI

Federico Corda (Calcio Pirri)

Giacomo Chessa (Castiadas)

Nacho Prieto (Idolo)

Fabio Argiolas (Selargius)

Stanislao Lepore (Selargius)

Gianluca Marongiu (Villamassargia)



12 PUNTI

Sergio Aresu (Atl. Cagliari)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Claudio Casti (Orrolese)

Nicola Manca (Terralba)



11 PUNTI

Paolo Atzeni (Arborea)

Manuel Littera (Atl. Cagliari)

Buba Darboe (Calcio Pirri)

Alex Tomasi (Gonnosfanadiga)

Simone Mura (Orrolese)

Manuele Porru (Terralba)

Marco Boi (Tortolì)

Simone Contu (Tortolì)

Daniele Bratzu (Villamassargia)

Alessandro Ciccu (Villamassargia)



10 PUNTI

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Fabio Toro (Castiadas)

Alessio D'Agostino (Monastir K.)

Gianmarco Paulis (Monastir K.)

Mauro Ragatzu (Monastir K.)

Matias Bustamante (Orrolese)

Federico Perez Ojeda (Selargius)

Mahamadou Salifou Moussa (Terralba)



9 PUNTI

Marco Atzeni (Arborea)

Mattia Erbì (Arborea)

Antonio Grosso (Calcio Pirri)

Riccardo Baldussi (Cus Cagliari)

Claudio Pillitu (Cus Cagliari)

Maurizio Mascia (Gialeto)

Federico Ruggiero (Gialeto)

Mattia Serci (Gonnosfanadiga)

Erik Bottegal (Idolo)

Lamin Jammeh (Idolo)

Agustin Ferrer (Lanusei)

Andrea Pugliese (Lanusei)

Pierluigi Porcu (Monastir 2, Selargius 7)

Mirko Atzeni (Orrolese)

Federico Serra (Tortolì)

Ignacio Marroquin (Verde Isola)



8 PUNTI

Bruno Floris (Arbus)

Ricardo Oscar Stechina (Arbus)

Alessandro Nepitella (Atl. Cagliari)

Matteo Cardia (Castiadas)

Matteo Sitzia (Castiadas)

Alessandro Siddu (Cus Cagliari)

Nicola Farci (Gialeto)

Nicola Fenu (Gonnosfanadiga)

Michele Medda (Guspini)

Silva Pinto Henrique Vinicius (Idolo)

André Luiz Ferrareis (Lanusei)

Antonio Pili (Tortolì)

Nicola Lazzaro (Verde Isola)

Nicola Farci (Villamassargia)



GIRONE B

18 PUNTI

Andrea Usai (Lanteri)

Emanuele Fini (Stintino)



17 PUNTI

Stefano Mereu (Alghero)



16 PUNTI

Davide Barattelli (Tuttavista)



15 PUNTI

Alessandro Manca (Abbasanta)

Fabio Cocco (Nuorese)

Domenico Saba (Usinese)



14 PUNTI

Ezequiel Franchi (Alghero 8, Siniscola M. 6)

Joel Baraye (Alghero)

Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta)



13 PUNTI

Massimo Cosseddu (Luogosanto)

Walter Frau (Ovodda)

Nicola Deledda (Posada)

Mattia Asara (Sennori)



12 PUNTI

Giuseppe Cocco (Fonni)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Matteo Trini (Macomerese)

Nicolò Deiana (Ovodda)

Marco Fois (Porto Torres)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Domenico Magliona (Sennori)



11 PUNTI

Fabrizio Torresi (Bonorva)

Costantino Danilo Lollia (Coghinas)

Alessandro Steri (Nuorese)

Filippo Littarru (Ovodda)

Marco Murgia (Posada)

Gianpaolo Sirigu (Siniscola M.)





© Riproduzione riservata