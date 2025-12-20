Migliori Eccellenza: sempre Vinci (Ferrini) in testaIl suo cammino si è interrotto proprio nell’ultimo turno, avendo saltato la gara contro l’Ossese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In Eccellenza, dopo 14 giornate, guida la classifica dei migliori l’esterno offensivo della Ferrini Cagliari, classe 2001, Matteo Vinci, con 13 voti. Il suo cammino si è interrotto proprio nell’ultimo turno, avendo saltato la gara contro l’Ossese. Lo insegue a una sola lunghezza l’attaccante marocchino-spagnolo del Santa Teresa, Bilal Ziani Guennoun, ventiseienne nato a Palma di Maiorca con presenze nella Nazionale Under 20 del Marocco. Al terzo posto, con nove preferenze, la coppia della Nuorese formata da Alessandro Cadau e Filippo Carraro. A quota otto voti seguono Ousmane Baldé (Buddusò), Andrea Porcheddu (Carbonia), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius).
13 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
12 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
9 PUNTI: Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese).
8 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius).
7 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Luca La Rosa (Calangianus); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Capellino (Iglesias); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Adam Idrissi (Tempio).
6 PUNTI: Ablaye Faye e Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauricio Bringas e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì).
5 PUNTI: Giovanni Piga (Atletico Uri); Leonardo Boi e Giuseppe Maurizio Floris (Carbonia); Edoardo Piras (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Mario Esposito e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Gabriel Silva Pereira e Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa (Tempio); Alessandro Piroddi (Tortolì); Sandro Scioni (Villasimius).