In Eccellenza, dopo 14 giornate, guida la classifica dei migliori l’esterno offensivo della Ferrini Cagliari, classe 2001, Matteo Vinci, con 13 voti. Il suo cammino si è interrotto proprio nell’ultimo turno, avendo saltato la gara contro l’Ossese. Lo insegue a una sola lunghezza l’attaccante marocchino-spagnolo del Santa Teresa, Bilal Ziani Guennoun, ventiseienne nato a Palma di Maiorca con presenze nella Nazionale Under 20 del Marocco. Al terzo posto, con nove preferenze, la coppia della Nuorese formata da Alessandro Cadau e Filippo Carraro. A quota otto voti seguono Ousmane Baldé (Buddusò), Andrea Porcheddu (Carbonia), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius).

13 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

12 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

9 PUNTI: Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese).

8 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Daniele Cannas e Matteo Forzati (Villasimius).

7 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Luca La Rosa (Calangianus); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Capellino (Iglesias); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Adam Idrissi (Tempio).

6 PUNTI: Ablaye Faye e Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino, Alessandro Mancusi e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauricio Bringas e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì).

5 PUNTI: Giovanni Piga (Atletico Uri); Leonardo Boi e Giuseppe Maurizio Floris (Carbonia); Edoardo Piras (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Mario Esposito e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Gabriel Silva Pereira e Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Simone Sau (Taloro Gavoi); Jacopo Malesa (Tempio); Alessandro Piroddi (Tortolì); Sandro Scioni (Villasimius).

