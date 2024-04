Con due giornate al termine della stagione, lotta per il primo posto per la classifica dei migliori resta apertissima con cinque calciatori che posso raggiungere il primato.

Gianluigi Illario, centrocampista dell’Iglesias, che domenica scorsa non ha giocato in quanto i minerari hanno osservato il turno di riposo, è stato agganciato da Andrea Porcheddu, centrocampista del Carbonia a quota venti voti. Porcheddu è protagonista della rimonta del Carbonia, uscito fuori dalla zona retrocessione e che ad oggi disputerebbe lo spareggio salvezza. Contro il San Teodoro, l’ex Arzachena ha segnato il gol dell’uno a uno che ha innescato il sorpasso (completato allo scadere con il gol di Wojcik).

Alle loro spalle, con una sola preferenza in meno, ci sono Michele Fadda del Sant’Elena e Michele Suella della Villacidrese. Le due compagini di appartenenza di Fadda e Suella domenica scorsa hanno salutato in anticipo il massimo campionato regionale retrocedendo matematicamente in Promozione. I due giocatori si sono comunque distinti in questa stagione e proveranno a giocarsi questo titolo che sarebbe una piccola soddisfazione personale.

Prima piazza raggiungibile anche l’esterno dell’Ossese Mattia Gueli che ha conquistato il diciottesimo punto. Ma per lui, come anche per Fadda e Suella, potrebbero non bastare i due voti che restano da assegnare. Mauricio Bringas (Iglesias), non avendo giocato, è rimasto a diciassette ma era già fuori dal discorso primo posto.

20 PUNTI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Gianluigi Illario (Iglesias)



19 PUNTI

Michele Fadda (Sant'Elena)

Michele Suella (Villacidrese)



18 PUNTI

Mattia Gueli (Ossese)



17 PUNTI

Mauricio Bringas (Iglesias)



16 PUNTI

Mouhamadou Sakho (Barisardo)

Luca Di Angelo (Bosa)

Alberto Usai (Ferrini)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Ousman Gomez (Tempio)

Luca Melis (Villasimius)



15 PUNTI

Andrea Corda (Ghilarza)

Victor Pucinelli (Li Punti)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



14 PUNTI

Adam Idrissi (Bosa)

Matteo Vinci (Ghilarza)

Antonio Fortuna (Sant'Elena)

Mauro Martin Castro (Taloro)

Simone Calaresu (Tharros)

Andrea Sanna (Tharros)

Lorenzo Camba (Villasimius)



13 PUNTI

Sandro Scioni (Ferrini)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Santiago Arnaudo (Li Punti 10, Tharros 3)

Roberto Mele (Taloro)

Gabriele Mereu (Tharros)



12 PUNTI

Simon Pierrick Petit (Barisardo)

Matteo Forzati (Calangianus)

Daniele Molino (San Teodoro)

Luca Floris (Sant'Elena)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Massimo Fadda (Taloro)

Felipe Josè Roccuzzo (Tempio)

Alberto Atzori (Tharros)

Lorenzo Cocozza (Villacidrese)



11 PUNTI

Federico Dominguez (Ilvamaddalena)

Samuele Saggia (San Teodoro)

Sariang Kassama (Villasimius)



10 PUNTI

Emanuele Daga (Barisardo)

Diogo José Fortunato (Bosa)

Mohamed Sory Camarà (Calangianus 3, Barisardo 7)

Vinicius Marques Ciganha (Calangianus)

Romolo Putzu (Calangianus)

Ezequiel Cordoba (Carbonia)

Gabriele Dore (Carbonia)

Federico Boi (Ferrini)

Alessio Figos (Ferrini)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Victory Igene (Tempio)



