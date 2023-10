Gianluigi Illario, centrocampista dell’Iglesias, e Simone Calaresu, attaccante della Tharros, sono al comando della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza dopo la settima giornata. Domenica scorsa hanno ottenuto il sesto voto.

Illario è stato giudicato tra i migliori dall’allenatore della capolista Ilvamaddalena, Carlo Cotroneo. Classe 1996, figlio d’arte - il padre Riccardo ha giocato col Palermo nel 2000 -, Illario è cresciuto nelle giovanili della Torres e ha poi indossato le maglie di Novese, Arzachena, Muravera, Ghilarza, Samassi, Nuorese, Massese e Nissa.

Il bomber della Tharros, Calaresu nell’anticipo di sabato scorso col Taloro si è sboccato realizzato il gol del pareggio. A votarlo è stato il tecnico dei rossoblù, Massimiliano Mura.

Illario e Calaresu hanno staccato Luca Di Angelo (Bosa), Gabriele Dore (Carbonia) e Mattia Caddeo (Ghilarza) rimasti fermi a quota cinque punti. Dore e Caddeo non hanno giocato (il primo in panchina, il secondo perché il Ghilarza ha riposato) mentre Di Angelo, autore anche della prima marcatura dei bosani nella vittoria (2-0) contro il Li Punti, non è stato indicato tra i migliori di giornata. I tre giocatori sono stati raggiunti da Mattia Gueli dell’Ossese e Stefano Demurtas del Tempio.

6 PUNTI: Gianluigi Illario (Iglesias) Simone Calaresu (Tharros)

5 PUNTI: Luca Di Angelo (Bosa) Gabriele Dore (Carbonia) Mattia Caddeo (Ghilarza) Mattia Gueli (Ossese) Stefano Demurtas (Tempio)

4 PUNTI: Mohamed Sory Camara (Barisardo) Simon Pierrick Petit (Barisardo) Matteo Forzati (Calangianus) Romolo Putzu (Calangianus) Andrea Porcheddu (Carbonia) Marco Manis (Ferrini) Mauricio Bringas (Iglesias) Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena) Nicola Serra (Ilvamaddalena) Giacomo Cocco (Li Punti) Daniele Molino (San Teodoro) Samuele Saggia (San Teodoro) Michele Fadda (Sant'Elena) Salvatore Bruno (Villacidrese) Sariang Kassama (Villasimius) Luca Melis (Villasimius)

© Riproduzione riservata