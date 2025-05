A partire da sabato 17 maggio, sarà disponibile in edicola, con L’Unione Sarda, il nuovo volume della collana “I protagonisti della natura”, realizzata in collaborazione con Ilisso Edizioni.

Il protagonista questa volta è l’aquila reale, uno dei simboli più affascinanti e rari della fauna sarda.

Conosciuta in lingua sarda come s’abbila, àgula o àe, l’aquila reale è un rapace imponente, con un’apertura alare che può superare i due metri.

In Sardegna oggi sono presenti poco più di 30 coppie, che trovano rifugio in aree remote e selvagge come Tavolara, il Gennargentu e il Supramonte. I nidi, costruiti su alte pareti rocciose, sono sorvegliati e studiati da ricercatori e volontari che da anni lavorano per la sua tutela.

Tavolara, in particolare, è un luogo speciale. Conosciuta anche come “il regno più piccolo del mondo”, l’isola ospita una delle poche coppie stabili di aquile reali. Una cornice perfetta dove storia e natura si intrecciano: oggi l’ultimo erede simbolico di questa monarchia è Tonino Bertoleoni, discendente della famiglia reale di Tavolara.

Il volume in uscita il 17 maggio offre approfondimenti scientifici, fotografie spettacolari e racconti che permettono di conoscere da vicino questo straordinario animale. Un’occasione per riflettere sull’importanza della conservazione della biodiversità in Sardegna e sul nostro legame con il territorio.

Quello con la fauna locale è i Sardegna un legame antico: basti pensare a Eleonora d’Arborea, che nel XIV secolo fu la prima a introdurre norme per la tutela degli animali, in particolare dei falchi. Un’eredità che oggi rivive nella sensibilità e nell’impegno verso la protezione della fauna sarda.

