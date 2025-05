Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno.

Lo sostiene Chi: l'imprenditore tedesco, ricostruisce il settimanale di gossip, avrebbe organizzato una romantica gita a sorpresa proprio per farle la fatidica proposta. Mentre lei era a Milano per lavoro è andato a prenderla per portarla sul lago di Como, con tanto di tappa in un negozio di intimo per acquistare il necessario per passare la notte fuori.

Arrivati sul lago sono partiti per una gita in barca ed è qui che Bastian si è inginocchiato. I fotografi di Chi hanno paparazzato il momento, con lei che riceve l’anello, lo guarda commossa e sorridente e poi bacia il suo futuro marito.

La conduttrice ora dovrà concludere le pratiche di divorzio con Francesco Totti, da cui si sta separando dopo 17 anni di matrimonio: i due in tribunale si danno battaglia sull'addebito di colpa per ridefinire l'assegno di mantenimento dei tre figli che attualmente ammonta a 12.500 euro al mese. Lei ne vorrebbe di più mentre Totti vorrebbe ridurlo visto che Cristian, 19 anni, calciatore dell'Olbia, prende uno stipendio e anche Chanel è diventata maggiorenne. L’unica piccola di casa è rimasta Isabel, nata nel 2016.

