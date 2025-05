Nel campionato di Eccellenza si dividono le strade fra la Nuorese e l'allenatore Ivan Cirinà. In un comunicato, la società barbaricina spiega che «nonostante la forte volontà reciproca di continuare insieme, oggi dobbiamo a malincuore salutare mister Ivan Cirinà. Purtroppo, alcune cause di forza maggiore ci hanno portato a interrompere, con grande rammarico, il nostro rapporto di collaborazione».

La società «ringrazia il mister per aver accettato di far parte della nostra famiglia con grande entusiasmo e abnegazione fin dal primo giorno. Grazie per i risultati ottenuti: un sesto posto da neopromossi in un campionato difficile come non si vedeva da anni, la crescita dei giocatori più giovani, una squadra che ha chiuso il campionato in crescendo, gettando le basi per il lavoro futuro, in linea con la nostra idea di fare calcio in questa città».

In aggiunta, la Nuorese dice a Cirinà «grazie per la persona che sei stata: per l’educazione, il garbo e la sportività sempre mostrata, anche nei momenti più difficili, per la pazienza nel sopportare le critiche, a volte ingenerose, di una piazza appassionata ma anche molto esigente come la nostra. Speriamo sia solo un arrivederci, Ivan. Il calcio ha bisogno di figure come te».

