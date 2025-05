Compleanno speciale per l'Amatori Rugby Alghero. Il sodalizio algherese ha festeggiato i cinquant'anni dalla sua fondazione con un'amichevole internazionale disputata in Catalogna. Sabato pomeriggio, l'Amatori, con una squadra mista tra giocatori in attività e rugbysti old, ha giocato sul campo del Club Rugby Tarragona, imponendosi 25-21 al termine di un match combattuto, che ha rinsaldato i legami tra i due club.

Le mete algheresi sono state firmate da Serra, Antonello Daga e Marrone, mentre Anversa ha centrato i pali con due trasformazioni e altrettanti piazzati.



Amatori Rugby Alghero: F. Peana, Bombagi, Delrio, Serra, A. Daga, Anversa, Sciurani, A. Peana, Marrone, Martiri, Pirisi, B. Rizzo, Loi, Cincotto, T. Daga. A disposizione Mourad El Bakhadaoui, D. Rizzo, Bonetti, Asier, Marcellan, Paco.

