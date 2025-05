Ben 4 i recuperi infrasettimanali nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket, che hanno riguardato il girone Sud. A partire dal successo esterno della vice-capolista Cus Cagliari, che si impone a Dolianova contro il Jolly per 52-56. Partita combattuta, con gli universitari che riescono a portare a casa la vittoria numero 25 in stagione; successo che vale, attualmente, la seconda posizione alle spalle di Assemini. Ai padroni di casa non bastano i 12 punti firmati dal tandem Murgia-Mameli.

Nell’altro recupero di giornata arriva anche la vittoria del Sinnai, terza forza del torneo, contro il Marrubiu (63-45 il finale). Padroni di casa travolgenti nei primi 20’ (43-16 all’intervallo). Nella seconda parte gli ospiti riescono a ridurre il divario, senza mai riuscire però a rientrare in partita. Sinnai trascinato dai 25 punti siglati da Cacciuto.

Vince il Carloforte, contro La Casa del Sorriso Su Planu per 55-48. Carlofortini che all’intervallo sono sopra di 5 punti (27-22 al 20’). Selargini che si riavvicinano alla fine della terza frazione, fino al -2 (38-36), ma nell’ultimo quarto arriva il nuovo allungo dei padroni di casa, fino al +7 finale. Miglior realizzatore della partita è Baghino, del Carloforte, con 12 punti.

Infine, nel quarto recupero infrasettimanale, successo esterno del Serramanna, sul parquet del San Salvatore Selargius, per 60-65. Nelle fila ospiti si segnala la prestazione di Loi, autore di 19 punti.

A partire dalla giornata di domani gli ultimi recuperi. Tra tutti spiccano Carloforte-Azzurra Oristano, Assemini-Genneruxi ma soprattutto Cus Cagliari-Sinnai.

© Riproduzione riservata