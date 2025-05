Al termine dell’ultimo impegno stagionale, pareggio contro il Simba (2-2), è esplosa la festa in casa Tharros per il titolo di campioni regionali Under 18 2024/2025. Una marcia trionfale che ha visto la formazione allenata dal tandem Bruno Frongia-Gianluca Pinna chiudere con 38 punti all’attivo (12 vittorie e 2 pareggi), 6 di vantaggio sulla seconda in classifica, la Cos Sarrabus Ogliastra, e 8 sulla terza, il Monastir. Una stagione da incorniciare, che ha visto i biancorossi vincere, a marzo, anche la Coppa Carnevale (superato in finale ai rigori il Monastir).

“Abbiamo fatto un buon campionato – commenta Frongia – contro avversarie del calibro di Cos, Monastir e Simba. Siamo contenti perché lavoriamo in prospettiva prima squadra. Infatti, tanti sono stati i ragazzi che hanno esordito in Promozione”.

Ad attendere la Tharros ci sarà ora la fase dei triangolari, dal 1 giugno. Il primo impegno sarà tra le mura di casa, contro la vincitrice del girone piemontese; nelle settimane successive, in base al risultato della prima gara, giocherà contro la vincente del raggruppamento lombardo. “Sarà sicuramente una bella esperienza – conclude Frongia – con la maggior parte dei ragazzi che mai ha giocato oltre Tirreno. A noi interessa la prestazione, che i ragazzi entrino in campo e diano il massimo. Ce la giochiamo e vediamo come andrà”.

© Riproduzione riservata