L'Olimpia Cagliari è la prima formazione a staccare il pass per la finale della Serie C Unica. Grazie all'affermazione per 65-50 ottenuta al PalAversano di Calasetta, i "Pumas" si portano sul 2-0 nella serie contro Il Veliero e volano all'atto conclusivo del massimo torneo regionale.

In un match sempre equilibrato e condotto dai tabarchini nella prima metà, a fare la differenza è stato il break di 19-8 piazzato dai cagliaritani dopo la pausa lunga.

Risultato clamoroso, invece, al PalaManchia di Alghero, dove i padroni di casa della Coral infliggono la prima amarezza stagionale all'Innovyou Sennori. Trascinati dai 31 punti di un incontenibile Sahud, i catalani hanno allungato nel secondo tempo fino a raggiungere un rotondo +20. Disinnescato il "totem" Hubalek, tenuto a soli 3 punti. Domenica (ore 18) si tornerà in campo a Sorso per la decisiva Gara 3.

Coral-Sennori 95-75

Coral Alghero: Cesaraccio 19, Monte, Tilloca, Sahud 31, Fumanti 10, Musso 14, Manunza 2, Ibba, Cherchi 3, Scalise 8, Busi 8, Simula. Allenatore Longano

Innovyou Sennori: Cordedda 10, Puggioni 1, Spano ne, Merella 22, Mat. Cabras 16, Werlich 5, Marreu ne, Tola 9, Pisano 9, S. Piras ne, Hubalek 3, Fiesoli. Allenatore G. Piras

Parziali: 29-23; 47-46; 70-60

Calasetta-Olimpia 59-65

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 4, Russo 19, S. Zucca 12, Graaf 6, Amoruso 12, Rombi ne, Penoni ne, Mattana 6, Mpeck. Allenatore Frisolone

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Tocco 7, Di Ciaula 13, Chessa 9, Serra 12, Corsi 4, Palazzi 3, D'Elia 2, Scanu ne, Pili 8, Terrosu 7. Allenatore Zucca

Parziali: 19-14; 36-31; 44-50

