Una vittoria di carattere, per restare in corsa. La Confelici Carni Cagliari risponde presente e pareggia i conti nella serie playoff contro la Carver Roma: al PalaMonteMixi finisce 75-72 dopo 40 minuti vibranti, in cui i padroni di casa hanno saputo resistere agli assalti avversari con personalità e spirito di squadra.

È servita una prestazione di alto livello, sia sul piano tecnico che mentale, per riportare tutto in parità dopo il ko dell’andata. L’Esperia ha messo la testa avanti sin dalle prime battute, grazie a un avvio travolgente firmato da Giordano e Maresca, autori delle triple che hanno dato subito inerzia positiva all’incontro.

Il vantaggio accumulato nel primo tempo (fino a +14) è stato più volte minacciato dai capitolini, capaci di rientrare grazie a una zona ben eseguita e a un Lucarelli ispirato nel finale. Ma i ragazzi di coach Federico Manca non hanno mai perso il controllo, reggendo anche quando Giordano e Maresca hanno dovuto lasciare il parquet per falli.

Il leader tecnico è stato ancora Marco Giordano, implacabile nei momenti chiave con 26 punti e giocate da autentico fuoriclasse. Accanto a lui, una nota di merito va a Picciau, determinante sotto le plance e lucido nei possessi pesanti, e a Locci, protagonista silenzioso ma costante.

Nonostante le rotazioni corte, con Potì fuori e Cabriolu a mezzo servizio, la Confelici ha risposto da gruppo maturo, centrando un successo fondamentale. Ora tutto si deciderà domenica nella “bella” in terra romana.



Esperia-Carver 75-72

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 4, Cabriolu, D’Elia ne, Giordano 26, Villani ne, Thiam, Picciau 16, Locci 7, Maresca 14, Bartolozzi 4, Pili ne, Sanna 4. Allenatore F. Manca

Carver Roma: Di Bello 4, Scianaro 17, Maiolo, Vitale 2, Lucarelli 9, Martino 13, Benincasa 2, Galli 3, Pagnanelli 22. Allenatore Tretta

Parziali: 21-11; 36-34; 62-53

© Riproduzione riservata