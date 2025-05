Tutto pronto a Fonni dove domani e domenica, si disputa la prima edizione del “Torneo della Montagna” di calcio , riservato alla categoria “Pulcini”. In arrivo giovanissimi, non solo dall’Isola, visto che sono attesi anche gli atleti di formazioni come Roma e Torino.

Nutrita la partecipazione delle squadre sarde, capeggiate dai pulcini del Cagliari. Nell’elenco, oltre alla formazione dell’associazione Sportiva Fonni che organizza l’evento, anche i pulcini di Baunese, Orotelli, Cosmo Sassari, Atletico Olbia, della scuola calcio Polisport di Nuoro e della polisportiva Supramonte di Orgosolo.

Sarà una grande festa con inizio alle 15.10 quando faranno il loro ingresso in campo tutte le formazioni partecipanti. Alle 15.40 il via alle partite e in chiusura di serata una “merendona” per tutti con accompagnamento musicale. Domenica si parte alle 10 con gare per tutta la giornata e premiazioni alle 17.30.

La Asd Fonni, si occupa di promuovere il calcio dilettantistico nel paese dal 1972, operando grazie alla spinta della popolazione, con scopi educativi e di integrazione, sin dalle categorie giovanili fino all'approdo in prima squadra.

