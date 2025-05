Sono atlete con il maggior potenziale per accedere a livelli più importanti e poter salire sul gradino più alto del podio. Si chiamano Viola Pinna e Stefania Schibeci del Boxing club Sassari e sono le giovanissime boxeur che, insieme a Chiara Coghene del Boxing club Alberto Mura di Porto Torres, sono state selezionate per il progetto "Ricerca del talento" promosso dalla Federazione italiana pugilato alla ricerca di nuovi talenti da convocare nelle squadre nazionali femminili.

Il programma prevede diversi raduni interregionali, con tre appuntamenti per aree geografiche - nord, centro e sud - tra cui quello previsto al Centro Sportivo Green Club Roma, che vedrà confrontarsi le atlete isolane insieme ad altre atlete provenienti da diverse regioni d'Italia, Seguiranno tre selezioni nazionali.

Un investimento per il futuro pugilato nazionale che offre alle giovani pugili l’occasione per confrontarsi con altre realtà differenti, una opportunità per crescere ulteriormente sia dal punto di vista della tecnica sia del punto di vista delle relazioni interpersonali.

«Un'esperienza fondamentale per le giovani atlete, - commentano i tecnici Giuseppe Schibeci e Isidoro Tinteri, - che aiuta a maturare anche psicologicamente, incoraggiando le ambizioni atletiche in un ambito di competizioni sane e di assenza di aspettative mal tarate. Sicuramente un importante incentivo a combattere quello che è l'abbandono della disciplina da parte dei giovanissimi».

© Riproduzione riservata