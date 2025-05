A una settimana dal comunicato con cui l’Olbia annunciava che non avrebbe rinnovato il contratto con Ze Maria, in scadenza a giugno, il tecnico brasiliano saluta via social, ufficialmente, Olbia e l’Olbia, affidatagli dal club a metà novembre e guidata fuori dalla zona retrocessione del campionato di Serie D fino alla salvezza diretta.

“Sono stati 7 mesi molto intensi! Ho conosciuto e vissuto una città meravigliosa. Persone che mi hanno accolto benissimo. Giocatori che hanno creduto in me e si sono impegnati sempre al massimo. Tifosi meravigliosi. Insieme”, recita il post pubblicato stamattina da Ze Maria sul suo profilo Instagram, “ci siamo divertiti e siamo arrivati all’obiettivo. Grazie per avermi dato questo immenso piacere! A presto e in bocca al lupo!”.

