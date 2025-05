Simona Angela Putzu, 36 anni, selargina doc da generazioni, e Marco Sarritzu, quartese d’origine: sono loro la coppia dell’edizione 2025 dell’Antico sposalizio selargino, scelta dalla Pro Loco per rappresentare la città e le antiche tradizioni locali nella manifestazione che culminerà con le nozze in catene la seconda domenica di settembre.

Un amore sbocciato tredici anni fa, con un primo sì pronunciato in Municipio nel 2015, e due bimbi - Leonardo e Angelica - che saranno i futuri paggetti accanto a mamma e papà pronti a giurarsi amore eterno nell’altare della parrocchia Maria Vergine Assunta.

Per Simona quasi un destino: «Sono nata e cresciuta con il Matrimonio selargino», racconta, «la casa di famiglia ha ospitato per anni il banchetto nuziale degli sposi, ho vissuto i balli, i canti e i festeggiamenti di un’intera comunità». Una passione per le tradizioni trasmessa e condivisa con la dolce metà.

L’edizione 2024 è stata determinante: «Lo scorso anno abbiamo partecipato alle nozze di Fiorella e Davide con il gruppo folk Kellarious di cui facciamo parte, ci siamo guardati e ci siamo chiesti: perché non presentiamo la domanda?», dicono Marco e Simona. Candidatura scelta fra le tante presentate alla Pro Loco.

Oggi la presentazione pubblica della coppia, nella Casa Cara che - grazie al restyling voluto dal Comune - in futuro ospiterà l’Ecomuseo del paesaggio, e fulcro del Matrimonio selargino. «Quest’anno ci saranno anche iniziative prima della settimana dedicata all’Antico sposalizio», annuncia il presidente della Pro Loco Gianni Frau, «un po’ come succedeva in passato in occasione dei fidanzamenti».

© Riproduzione riservata